Caminhoneiros bloqueiam estradas no Brasil após vitória de Lula

Foto: Reprodução/ Twitter

A confirmação da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial de 2022 gerou uma movimentação de caminhoneiros nas rodovias brasileiras.

Bloqueios foram criados por grupos de caminhoneiros que contestavam o resultado das urnas. De acordo com a PRF, foram registradas situações bloqueio/aglomeração nos seguintes estados: RS, SC, PR, MG, RJ, MT, MS, RO, PA, GO, SP e no DF.

Uma das movimentações que mais chamou a atenção nas redes sociais foi o bloqueio feito por caminhoneiros que fechou a BR-163, no Mato Grosso, em protestos contra a o presidente eleito, Lula.

Em nota enviada ao iBahia, a PRF afirmou que está comprometida com a segurança viária e irá atualizar a população quanto a qualquer bloqueio ou restrição de tráfego nas estradas e rodovias federais, com boletins nos perfis oficiais de cada unidade regional no Twitter.

“A PRF segue atenta, monitorando todas as ocorrências e com efetivo empregado na tarefa de garantir fluxo viário normal a todos os cidadãos.”

