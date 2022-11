Caminhoneiros protestam e fecham rodovias na Bahia

Foto: Marlon Ferraz/Blog do Braga

Grupos de caminhoneiros fecharam trechos de rodovias federais na Bahia na tarde desta segunda-feira (31) em protestos. Informações iniciais são de que os atos são contrários à eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente do Brasil, ocorrida no domingo (30). Há relatos em pelo menos outros 19 estados e Distrito Federal ao longo do dia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 3 cidades baianas foram afetadas pelas manifestações. Em Luís Eduardo Magalhães, no oeste do estado, os manifestantes fecharam parcialmente o KM 205 da BR-20, nos sentidos da via. Aproximadamente 100 pessoas participaram do ato, com queima de pneus. Até a última atualização desta reportagem, o congestionamento era de cerca de 3 km nos dois sentidos.

Na cidade de Correntina, também no oeste baiano, cerca de 80 pessoas fecharam totalmente um trecho da BR-20, na divisa com Goiás. A Polícia Militar foi encaminhada para o local. Não há detalhes sobre o tamanho do congestionamento.

Já em Feira de Santana, cidade a cerca de 100 km de Salvador, a manifestação acontece no KM 422 da BR-116. Cerca de 20 pessoas interditaram totalmente a pista. Também não foi detalhada a extensão do engarrafamento.

Foto: Reprodução/ Twitter

Um balanço divulgado pela PRF no fim da tarde contabilizava 236 ocorrências em andamento nas rodovias federais de todo o Brasil, sendo que 102 são bloqueios parciais e 134 interdições totais de vias.

Diante da situação, o Ministério Público Federal deu 24h para que o órgão detalhe as ações adotadas para garantir a liberação das rodovias. O ofício do MP é assinado pela subprocuradora-geral da República, Elizeta Maria de Paiva Ramos, e endereçado ao diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez.

“Tendo em vista notícias veiculadas sobre o bloqueio das rodovias federais por caminhoneiros em todo o país, como forma de protesto aos resultados das eleições para presidente do Brasil, solicito a Vossa Excelência informações sobre as providências que estão sendo adotadas pela Polícia Rodoviária Federal para garantir a manutenção do fluxo nas rodovias federais, dentre elas a relação completa dos bloqueios e as respectivas ações empreendidas pelo órgão em cada caso”, diz o pedido.

Em nota divulgada ao meio-dia desta segunda, a PRF disse que “adotou providências para o retorno da normalidade do fluxo”, “priorizando o diálogo para garantir, além do trânsito livre e seguro, o direito de manifestação dos cidadãos”.

