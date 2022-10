Campanha arrecada brinquedos novos para crianças de comunidades carentes em Salvador

Foto: Jefferson Peixoto/Secom

A prefeitura de Salvador organizou uma campanha para arrecadar brinquedos novos para doar a crianças de comunidades carentes da cidade. Essa é a segunda edição da ação. Embora o Dia das Crianças seja lembrado nesta quarta-feira (12), as doações podem ser entregues até sexta-feira (14).

Os pontos de arrecadação estão situados nas 12 secretarias que integram o grupo de trabalho intersetorial de políticas para crianças e adolescentes. Na lista das instituições beneficiadas com os brinquedos estão as credenciadas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

De acordo com a coordenadora de Políticas para a Infância e Adolescência da SPMJ, Dinsjani Pereira, a intenção da ação é levar alegria para as crianças neste mês em celebração a elas. “Nosso pleito são brinquedos novos, mas também podem ser doados aqueles em bom estado, para que a criança beneficiada possa desfrutar”, destaca.

Locais de doação:

– Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) –Avenida Estados Unidos, Edifício Cidade do Salvador, 397, 5º andar, Comércio;

– Secretaria Municipal da Reparação (Semur) –Rua do Tesouro, Edifício Nossa Senhora da Ajuda, s/n, 6º andar, Centro;

– Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (Secis) – Rua da Grécia, 43, Comércio;

– Secretaria Municipal da Educação (Smed) – Praça da Inglaterra, 6, Comércio;

– Secretária de Cultura e Turismo (Secult) e Empresa Salvador Turismo (Saltur) –

Rua da Argentina, 341, Comércio;

– Fundação Cidade Mãe (FCM) – Rua Professor Aloísio de Carvalho Filho, 219, Engenho Velho de Brotas;

– Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) – Rua da Bélgica, Edifício Roosevelt, 2, Comércio;

– Secretaria Municipal de Saúde (SMS) – Rua da Grécia, Edifício Caramuru, 3, Comércio;

– Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre) – Rua Miguel Calmon, 28, Comércio;

– Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Renda (Semdec) – Ladeira do Boqueirão, 1, Santo Antônio Além do Carmo;

– Casa Civil – Avenida ACM, Empresarial Thomé de Souza, 3224, Itaigara.

