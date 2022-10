Cancelamento do AUXÍLIO BRASIL: veja o que pode levar a esta situação

Beneficiários do Auxílio Brasil precisam atualizar os seus dados no Cadastro Único (CadÚnico), porta de entrada para os programas sociais do Governo Federal.

Inicialmente, o prazo para a atualização dos dados estava previsto para terminar no dia 14 de outubro, mas foi prorrogado até a primeira quinzena do mês de novembro.

Na prática, a prorrogação atende os processos que estão em andamento desde o mês de fevereiro. Cerca de 8 milhões de famílias beneficiárias do Auxílio Brasil estão envolvidas.

Portanto, esses beneficiários podem se dirigir aos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), para fazer a atualização dos dados, caso necessário.

“As famílias inscritas no Cadastro Único devem atualizar os dados a cada dois anos ou sempre que houver alguma alteração. Quem for convocado para averiguação e revisão de dados deve comparecer a um Cras ou a um posto de atendimento do CadÚnico do município”, disse o Ministério da Cidadania.

É importante ressaltar que a falta de atualização do CadÚnico pode resultar na suspensão ou cancelamento do Auxílio Brasil e de qualquer outro benefício social vinculado ao sistema do Governo Federal.

Contudo, os eventuais bloqueios e cancelamentos devem começar a partir de julho de 2023, com exceção da atual transferência de renda que passa por avaliações mensais.

O que pode cancelar o Auxílio Brasil?

O pagamento do Auxílio Brasil pode ser cancelado por diversos motivos, sendo os mais recorrentes os envolvidos aos critérios de elegibilidade do programa social. Sendo assim, é de suma importância atualizar todas as informações para que o sistema reconheça que ainda está apto ao recebimento do benefício.

Entre as razões mais comuns para o cancelamento do salário estão:

Família com renda per capita mensal superior a R$ 210;

Dados desatualizados no Cadastro Único (CadÚnico);

Crianças e adolescentes sem frequência na escola;

Descoberta de fraude no recebimento.

Em caso de dúvidas sobre o cancelamento do Auxílio Brasil, o beneficiário pode acessar a plataforma para verificar o status do cadastro. Basta seguir estes passos:

Acesse o portal do CadÚnico (site ou aplicativo); Faça login com o Gov.br; Selecione a opção “Consulta completa”; O sistema vai gerar uma espécie de extrato informando a situação do cadastro.

Com relação ao benefício, basta acessar o aplicativo do Auxílio Brasil ou Caixa Tem para verificar qual o atual status. Nestes dois sistemas a entrada é feita através do número de CPF.