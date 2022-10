Candidatos gastaram quase 3000% a mais com impulsionamentos

Foto: Canva Fotos

A campanha para as eleições para governo da Bahia neste ano teve um aumento de 2959% de gastos com impulsionamento de conteúdos na internet, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), coletados na sexta-feira (28) e disponíveis no portal de candidaturas e contas eleitorais.

Os candidatos têm 30 dias após as eleições para prestar a conta final de gastos à Justiça Eleitoral. Em 2018, os candidatos ao governo da Bahia investiram R$ 43.500 neste modalidade de publicidade. Em 2022, o custo foi de R$ 1.330.796 declarados.

Neste ano, de acordo com o TSE, o gasto total dos candidatos ao governo do estado com campanhas ultrapassa R$ 33,2 milhões. A campanha deste ano é, com isso, considerada 91,6% mais cara que a de 2018, que custou cerca de R$ 17,3 milhões.

Apesar do maior investimento do impulsonamento nas redes sociais, os gastos dos candidatos ao governo do estado com materiais impressos foram maior do que 2018.

Juntos, os candidatos ao governo do Estado esse ano investiram R$ 11.164.337,86 com publicidade por meio de material impresso como santinhos, cartazes e panfletos. O valor investido neste tipo de material, esse ano, é 673% maior que os R$ 1.444.870,82 de 2018.

Confira as despesas detalhadas por candidato ao governo do estado

ACM Neto (União Brasil)

Impulsionamento de conteúdos: R$ 731.000,00

Criação e inclusão de páginas na internet: R$ 0

Publicidade por material impresso: R$ 9.369.340,06

Publicidade por adesivos: R$ 0

Jerônimo Rodrigues (PT)

Impulsionamento de conteúdos: R$ 500.000,00

Criação e inclusão de páginas na internet: R$ 0

Publicidade por material impresso: R$ 1.240.267,80

Publicidade por adesivos: R$ 669.300,00

João Roma (PL)

Impulsionamento de conteúdos: R$ 94.796,00

Criação e inclusão de páginas na internet: R$ 17.032,00

Publicidade por material impresso: R$ 524.790,00

Publicidade por adesivos: R$ 792.321,15

Kleber Rosa (PSOL)

Impulsionamento de conteúdos: R$ 5.000,00

Criação e inclusão de páginas na internet: R$ 600,00

Publicidade por material impresso: R$ 28.840,00

Publicidade por adesivos: R$ 0

Giovani Damico (PCB)

Impulsionamento de conteúdos: R$ 0

Criação e inclusão de páginas na internet: R$ 0

Publicidade por material impresso: R$ 1.100,00

Publicidade por adesivos: R$ 0

