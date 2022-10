‘Cannes Lions Road Show’ volta a Salvador no dia 25 de outubro

Fotos: Divulgação

Depois de dois anos sem apresentações presenciais por conta da pandemia da Covid-19, o Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia (Sinapro-Bahia) e a Federação Nacional das Agência de Propaganda (FENAPRO) voltam a realizar o ‘Cannes Lions Road Show’.

O evento, sobre o maior festival de criatividade do mundo, será realizado no dia 25 de outubro, às 19h, no UCI Orient Shopping da Bahia. O road show é gratuito e aberto ao público, com foco nos alunos dos cursos de comunicação, jornalismo e marketing, professores e profissionais do mercado publicitário.

As apresentações serão feitas por Alexis Pagliarini, fundador da ESG4, palestrante do Cannes Lions em duas edições e que acompanhou in loco o evento. Ele apresentará os cases vencedores, fará uma análise sobre as principais tendências e os insights gerados pelo festival em 2022.

O evento também contará com uma mesa-redonda, ao final das apresentações, para debater o que foi apresentado. Além de Alexis Pagliarini e André Mascarenhas, participarão a Estrategista Digital e Branding Manager, Rebecca Lyrio, e o Diretor de Programação da Rede Bahia, Carlyle Ávila.

As inscrições gratuitas deverão ser feitas pelo Sympla.

Cannes Lions Road Show

Data: 25 de outubro de 2022

Horário: 19h

Local: UCI Orient Shopping da Bahia

Inscrições? Sympla

