Cantor e compositor Paulinho Boca faz show do mais recente disco

O cantor e compositor baiano Paulinho Boca, um dos fundadores de um dos maiores grupos musicais da história da música popular brasileira – Novos Baianos – se apresenta no palco do Wish Hotel da Bahia, dentro do projeto Estação Rubi, nos dias 14 e 15 de outubro, às 20h30, com o show Além da Boca.

Baseado em seu mais recente disco de título homônimo, já disponível nos melhores tocadores virtuais de música, Paulinho promete uma noite recheada de músicas autorais e grandes sucessos da carreira. E vai contar com a participação especial da cantora paulista Anelis Assumpção, que também participa do álbum.

Além da filha de Itamar Assumpção, outros parceiros famosos como Zeca Baleiro, Zélia Duncan, Tim Bernardes e Luiz Galvão – companheiro do Novos Baianos – participam do disco, alguns também como co-autores.

Bastante conhecido no cenário nacional pelas interpretações antológicas de clássicos como “Mistério do Planeta”, “Dê um Rolê”, “Swing do Campo Grande”, Paulinho diz que este é um show de lançamento do seu novo disco, em Salvador.

“O disco é uma grande festa. Levo nos meus trabalhos, tanto nos Novos Baianos como na carreira solo, essa missão de alegrar o Brasil nos momentos complicados. A gente quer um Brasil feliz”, conta Paulinho.

Orgulhosa em poder dividir o palco com um ex-integrante dos Novos Baianos, Anelis afirma que Paulinho é um artista que ela admira demais. “Foi dessa água que a gente também bebeu pra fortalecer o que a minha geração de artistas se propõe a ser, principalmente no universo mais independente da música”, observa.

A cantora garante que vai ser um show gostoso, emocionante. “A gente deve fazer músicas minhas e talvez do Itamar, meu pai. Paulinho é um artista que merece o afeto, o carinho e o reconhecimento porque tem uma trajetória muito importante para a música brasileira”, conclui Assumpção.

Além da Boca conta com patrocínio da Bahiagas, Governo do Estado.

O quê: Além da Boca – Paulinho Boca, participação de Anelis Assumpção

Quando: 14 e 15 de outubro

Horário: 20h30

Onde: Wish Hotel da Bahia (Av. Sete de Setembro, 1537 – Campo Grande)

Quanto: couvert artístico: R$ 100

Vendas: WhatsApp: 71 9922.4545 e 9692.4546 ou na bilheteria: terça a quinta, das 13h às 19h, sexta e sábado, das 13h às 20h30

