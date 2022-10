Cantora gospel recebe alta de hospital 642 dias após acidente

Foto: Reprodução /Instagram

A cantora gospel, Amanda Wanessa, de 35 anos, recebeu alta do Hospital Português, em Recife

(PE), após passar 642 dias internada. A artista sofreu um grave acidente de carro no dia 4 de janeiro de 2021. Ela agora vai continuar o processo de tratamento em uma clínica de reabilitação.

A notícia foi compartilhada na noite de sábado (8), através de um comunicado publicado por familiares nas redes sociais. “Queridos amigos, irmãos, intercessores… Depois de 642 dias, nossa querida Amanda Wanessa teve alta do Hospital Real Português, e já está na clínica de reabilitação Florence (Recife)”, disse o post.

“Não temos palavras para expressar o que todos nós, família, amigos sentimos. Essa foto de Amandinha sorrindo é de hoje!”, escreveu a família de Amanda, explicando que publicou a foto dela para para registrar o milagre que acreditam ter sido sua recuperação. “Nunca deixamos de crer. E continuaremos firmes. Ainda temos um longo caminho a percorrer? Sim. Mas quem ‘começou a boa obra e fiel para cumpri-la!’ Amém”, completou o comunicado.

Relembre o acidente

A cantora dirigia um carro a 130 quilômetros por hora na Zona da Mata de Pernambuco quando o veículo colidiu com um caminhão. Ela estava acompanhada da filha Mel, de 6 anos, do marido, Dobson dos Santos, de uma amiga e também do pai.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.