Cápsula da Ciência: projeto itinerante do CNPEM permite uma experiência digital imersiva 

O projeto ‘Cápsula da Ciência’ vai percorrer diversas cidades do Brasil nos próximos três meses para proporcionar uma experiência imersiva do universo da ciência de ponta que se faz no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), uma organização social supervisionada pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

De acordo com a divulgação oficial, um Domo Geodésico, de 95 metros quadrados de área e 11 metros de diâmetro, equipado com cinco projetores de vídeo que, de forma combinada, geram imagens em 360°, vai ser montado em cidades de seis estados, além do Distrito Federal para sessões gratuitas.

A ciência imersiva

O público que visitar a cápsula vai ter a oportunidade de ficar “por dentro” das pesquisas desenvolvidas nos vários laboratórios que integram o CNPEM e ter uma visão bem diferente de experimentos que usam alguns dos recursos mais sofisticados da ciência atual, como o Sirius, um instrumento científico de última geração, que usa aceleradores de partículas para investigar os mais diversos materiais, na escala dos átomos e moléculas, explica o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

A ciência de forma inovadora

A projeção de 6 minutos de duração aborda, em linguagem acessível, questões relacionadas aos desafios da ciência. Como a combinação de conhecimento e instrumentos contribui para a formulação de novas perguntas científicas, e acelera a busca por respostas para os mais graves problemas que a nossa sociedade enfrenta hoje e também para os quais precisamos estar melhor preparados no futuro.

Além disso, emergência climática, produção de alimentos, geração mais eficiente de energia e fabricação de insumos e produtos industriais a partir de fontes sustentáveis, novos medicamentos a partir da biodiversidade, e proteção contra vírus de potencial pandêmico.

Inspiração para alunos e professores

O projeto ‘Cápsula da Ciência’ foi idealizado pela equipe de Comunicação do CNPEM e é financiado com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

A iniciativa busca ampliar o alcance da divulgação científica, oferecendo suporte a professores do interior do país que se esforçam para despertar e manter o interesse dos estudantes pela Ciência, com muita criatividade

Sobre a ESPEM

A turnê visitará as cidades de professores que participaram da última edição da Escola Sirius para Professores do Ensino Médio (ESPEM), selecionados a partir de seu desempenho no evento.

A ESPEM recebe todos os anos professores de Física, Química e Biologia das redes pública e privada de todo o país, que buscam levar ideias da ciência moderna para as salas de aula onde atuam, inspirando os jovens.

Na Escola, os professores voltam a ser alunos, fazem imersões com os pesquisadores do CNPEM e contam com aulas teóricas e práticas sobre temas atuais de pesquisas, incluindo introdução a aceleradores de partículas e investigações de ponta nas áreas de biociências, nanotecnologia e biorrenováveis