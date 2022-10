‘Cara e Coragem’: Clarice desperta do coma

Foto: Reprodução / TV Globo

Uma nova fase começa para Clarice (Taís Araujo) em ‘Cara e Coragem’ a partir desta segunda (17). Em coma, desde que o plano para forjar a própria morte deu errado, a empresária tem o monitoramento de um médico e o apoio da fiel escudeira Luana (Gabriela Loran) durante todo esse tempo.

Detentora do segredo, Luana segue ao lado de Clarice. Ela segura a mão da empresária com delicadeza quando sente que Clarice reagiu. Luana conta para o médico (Romeu Evaristo) o que acabou de acontecer e, em seguida, Clarice abre os olhos despertando do coma.

Seguindo as orientações da chefe, Luana deve avisar a Jonathan (Guilherme Weber), o primeiro de sua lista. A secretária pede que o cientista vá ao local do encontro e somente lá saberá o que lhe espera. Jonathan estranha a situação, mas resolve acatar o pedido de Luana e fica paralisado ao ver Clarice viva deitada na cama.

Emocionado, ele senta-se na cama e toca o rosto da ex-mulher. “Sim, estou viva”, confirma Clarice. Os dois se abraçam emocionados. Jonathan não parece acreditar. “Mas o que é isso? Eu estou dormindo um sono louco? Alucinando uma realidade tão sonhada, tão pedida? Para que eu esteja vendo você assim, viva, Clarice?!’, questiona Jonathan. Ainda debilitada e fraca, Clarice pede perdão ao amigo e promete explicar tudo o que aconteceu e o que deu errado em seu plano.

‘Cara e Coragem’, uma comédia romântica de ação embalada por aventura e mistérios, é criada e escrita por Claudia Souto com direção artística de Natalia Grimberg. A obra é escrita com Isadora Wilkinson, Julia Laks, Wendell Bendelack e Zé Dassilva. A novela das sete é reexibida de segunda a sexta após o ‘Conversa com Bial’ e aos sábados após ‘Supercine’.

