Cariúcha diz que Jojo Todynho foi pivô de briga entre Anitta e Pabllo Vittar

A cantora Cariucha, conhecida pelo meme da “Garota da Laje”, relembrou o rompimento da amizade entre Jojo Todynho e Anitta durante entrevista para o podcast de Lucas Selfie na noite da quinta-feira (13).

A influenciadora disse que a briga teria acontecido após a funkeira supostamente ter flagrado um grupo criado por Pabllo Vittar, Preta Gil e Gominho para falar mal da poderosa. Ainda segundo Cariucha, tudo teria sido uma invenção dela.

“Ela falou que pegou o telefone do Gominho e falou que tinha montando um grupo, Pabllo Vittar, Preta Gil e Gominho para falar mal de Anitta. Ela pegou e falou pra Anitta e a Anitta acreditou […] Não existiu esse grupo, ela criou isso da cabeça dela. A Pabllo Vittar não falou mal da Anitta. Esse grupo nunca existiu, a Jojo inventou esse grupo”, disparou Cariucha.

Após isso, ela afirmou que a própria Anitta teria montado um esquema para descobrir quem estava espalhando informações pessoais dela.

“Lá no Rio todo mundo sabe disso, lá no Rio de Janeiro. A Anitta pra ver de onde tava saindo informação, porque tava saindo muita informação da casa dela. Anitta inventou uma mentira pra ela [Jojo], uma mentira pra uma, uma mentira pra outra”, disse.

“Aí um jornalista ligou pra Anitta e falou assim ‘Anitta é verdade que você tá grávida?’, ela bingo, Jojo, ela que tá levando informação de dentro da minha casa”, completou a cantora.

Jojo Todynho rebateu

Após o podcast e as falas de Cariucha, Jojo Todynho apareceu nos stories do Instagram para rebater a cantora. Sem citar nomes, a funkeira revelou que a eterna garota da laje estava entrando em uma história que não é dela.

“Agora apareceu a meme de 2000 e não sei quantas bolinhas. Época de ‘Carga Pesada’ quando passava, lembra? Essa série na Globo. Se metendo em uma história que não sabe, que não te compete, que não tem nada a ver com a tua vida pra querer o que? Aparecer”, disparou Jojo.

“Tu quer aparecer porque não teve o sucesso que esperava com o meme, com as músicas, não sei. Aí quer aparecer nas minhas costas? Toda vergonha na tua cara, toma vergonha. Quem é você? Acorda, Alice, acorda”, completou.

Jojo Todynho ainda deu a entender que irá processar Cariucha e, logo após os stories, a influenciadora rebateu a vencedora de “A Fazenda”. “Lembrando que meu advogado tá em dia, tá? Segura essa marimba aí, hein doutor?”, soltou ela.

