Carlinhos Brown ganhará documentário na HBO

Foto: Divulgação

A história de Carlinhos Brown, além da contribuição dele à música, será contada em um documentário da HBO, que será lançada em 2024. De acordo com o Alô Alô Bahia, a produção será assinada pela Giro Filmes e começa a ser gravada no início do ano que vem.

A série documental terá cinco episódios e vai trazer informações também sobre a história da família de Brown. Uma delas, por exemplo, é que o trisavô do artista, Augusto Teixeira de Dreitas, foi responsável pela Consolidação das Leis Civis brasileiras, de 1858.

De acordo Maurício Magalhães, CEO da Giro Produções, o nome provisório do documentário é Candeal. O bairro é o local onde o artista nasceu e criou o Pracatum.

