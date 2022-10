Carlinhos Maia e Lucas Guimarães se separam após 13 anos

Foto: Reprodução / Redes sociais

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães não são mais um casal. Os dois utilizaram as redes sociais neste domingo (23) para anunciar o término da relação.

No Instagram, eles escreveram sobre os anos que passaram juntos, relebraram alguns perrengues antes da fama e pediram respeito ao momento difícil. Leia o comunicado completo abaixo:

“Em respeito a todos que torcem e emanam amor todo esse tempo para nossa relação, comunicamos que Lucas e eu seguiremos caminhos diferentes daqui pra frente. São quase 13 anos juntos, vivendo os melhores anos de nossas vidas, justamente por termos vivido tantas histórias e lutas. O amor que nos une vai além de estarmos casados!

Sempre estaremos juntos e admirando o trabalho um do outro. Nossa parceria, cumplicidade e toda nossa história estará pra sempre em nossos corações. Nosso amor se transformou em irmandade e peço a compreensão de vocês nessa nossa fase. Nosso desejo é que as pessoas que gostam de nós e toda a mídia não criem especulações, nosso casamento termina com muito carinho e cumplicidade.

Seguiremos sempre nos amando. Por isso a torcida para que tudo daqui pra frente siga em paz e harmonia! Antes de tudo somos família e nesse momento pedimos respeito e carinho com a gente e com tudo que vivemos até hoje. Não será fácil, por isso contamos muito com o amor e compreensão de vocês – como fizeram todos esses anos”, escreveu o ex-casal.

Nos comentários do post, famosos e anônimos reagiram a separação. “Apaga isso agora”, pediu o influenciador Álvaro. “Meus amores vocês tem um ao outro pra sempre! Isso jamais vai mudar! Sejam felizes e muito felizes! Eu amo vocês”, escreveu a cantora Ludmillah Anjos. “Véi não acredito”, comentou o baiano Cristian Bell. “Amo vocês, que papai do céu abençoe vocês sempre, fiquem bem”, reagiu a cantora Mari Fernandez.

