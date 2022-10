Carlinhos Maia viveu crise no casamento em 2022

Foto: Reprodução/ Instagram

O fim do casamento de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães pegou os seguidores do “Rei do Instagram” de surpresa, principalmente porque horas antes do anúncio da separação, o influenciador digital declarava seu amor pelo parceiro de 13 anos nas redes sociais.

Um dia antes de decretar o fim, Carlinhos falava sobre a beleza do ex-companheiro e sobre o tempo que tinham juntos. “E eu que sou tarado no meu marido. Vocês acreditam? Fico só de olhinho nas pernas! Vou mentir? 13 anos de casados, parece que foi ontem. Pernas boas, suculentas…”, escreveu.

Em um outro story, Carlinhos falava sobre como o ex-marido estaba bonito sem barba e agradecia por ter se casado com Lucas. “Preto, você está lindo sem a barba, viu. Tem que tirar de vez em quando (…) Ainda bem que eu casei com um marido bonito, viu? Que eu não ia ficar acordando com gente feia do meu lado. Graças a Deus, obrigado senhor”.

O término foi anunciado na tarde do último domingo (23), no Instagram com um pedido de compreensão dos fãs neste momento delicado. “Antes de tudo somos família e nesse momento pedimos respeito e carinho com a gente e com tudo que vivemos até hoje. Não será fácil, por isso contamos muito com o amor e compreensão de vocês – como fizeram todos esses anos”.

Crises expostas na web

No início do mês, Lucas chegou a falar sobre as vezes que descobriu que estava separado pelo Instagram e brincou com a situação: “Se tem uma coisa que sempre inventam, é que o nosso casamento está em crise. Já estivemos de crise? Sim. Mas não na quantidade de vezes que já disseram que brigamos”.

Neste ano, o casal já tinha dado indícios de que algo não estava bem. Logo após o furto milionário ao imóvel do casal em Alagoas, os influenciadores chegaram a trocar farpas nas redes sociais, para Carlinhos o fato de Lucas estar se divertindo enquanto ele se recuperava de uma cirurgia e se preocupava com o roubo dizia algo. “No fim, estamos sempre só”.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, Lucas tinha confessado um dos motivos da crise no casamento com Maia. Segundo o influenciador, o fato dele ter se mudado para São Paulo para estudar teatro criou um atrito na relação.

“Estou em São Paulo, fazendo curso do Wolf Maia. Existem os sonhos do casal e existem os sonhos de cada um. Sempre apoiei o Carlinhos e ele também me apoia, mas não quero ser um peso na vida dele. (…) Carlinhos estava acostumado a sempre chegar em casa e eu estar lá esperando ele. Agora não estou porque vivo em São Paulo, mas isso é uma fase”, contou.

