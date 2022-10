Carolina Dieckmann curte dia de sol em Salvador com Ju Moares

Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Carolina Dieckmann aproveitou o dia de sol em Salvador neste domingo (9) ao lado de amigos, em um restaurante à beira mar, no Corredor da Vitória, área nobre da cidade. Entre as pessoas presentes no passeio, estavam a cantora baiana Ju Moraes e a esposa dela, Thiciana Zaher, que moram na região.

Em uma sequência de fotos postadas no Instagram, a atriz compartilhou parte dos momentos. Em uma das fotos, é possível ver o look escolhido pela musa para o dia: um biquíni de bolinhas nas cores azul e branco. Em outra foto, a Carolina mostra os amigos sentados à mesa, bebendo drinks.

A loira está na cidade para apresentar o espetáculo “Karolkê”, que está em cartaz desde a sexta-feira (7), no Teatro Jorge Amado. No sábado (8) que Carol já havia postado fotos curtindo as belezas da cidade. Algumas delas na piscina do hotel onde está hospedada, com a participação do ator baiano Lucas Leto, que acabou de encerrar participação no remake de “Pantanal”, e outras de pontos turísticos, do Centro Histórico.

