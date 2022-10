Carolina Dieckmann fala sobre amizade com Ivete e Preta Gil e comenta memes

Foto: Reprodução/Redes Sociais/Globo

Sinônimo de sucesso na TV, no teatro e agora unindo os espetáculos com a música, Carolina Dieckmann passou por Salvador com o “Karolkê” pela primeira vez com três apresentações no final de semana.

No espetáculo, ela dedica um bloco das canções exclusivamente para músicas do axé e que fizeram parte da história da música baiana.

Em entrevista ao iBahia, a atriz falou sobre as referências para o bloco musical incluindo a amizade com Ivete Sangalo e Preta Gil.

“Cara, a gente tem uma parte da peça que é dedicada a música baiana então a gente sempre teve essa expectativa de um dia vir pra cá e crescer, obviamente, essa parte da peça. A gente tava aqui pensando em outras coisas inclusive pra colocar, da história da música baiana”, disse.

Foto: Victoria Dowling/iBahia

“Acho que a parte de intimidade sim, de acompanhar as duas há muitos anos e de ter essas músicas pra mim. Quando eu canto essas músicas, as memórias estão ligadas a elas duas com certeza”, explicou sobre a amizade com a duas.

“E elas são as maiores fãs do espetáculo, a Ivete já foi, a Preta já foi duas vezes, cantaram com a gente”, completou o amigo Léo Fuchs, que acompanhou a atriz durante a passagem pela capital baiana.

Sucesso com os memes

No bate-papo, Carolina Dieckmann ainda falou sobre a relação dela com os memes da web. Nas últimas semanas, as redes sociais encheram de referências aos personagens vividos pela atriz.

A mais popular é uma imagem que mostra diversos papéis de Carolina que utilizam a mesma fala “que que é, hein?”, comum entre todas as tramas.

“Que que, hein? É essa? (risos) E aí eles (os internautas) colocam nas bocas de todas as personagens, porque eu acho que já falei isso em várias novelas”, disse.

“Outro dia eu vi um edit que era isso, era eu falando ‘que que é, hein?’, eram vários com a minha voz assim, era muito engraçado. Essa coisa do meme é maravilhosa e eu amo quando fazem memes com as minhas coisas. Acho que é quando rompe essa barreira assim que fica popular, que fica na boca do povo, que as pessoas se divertem, que as pessoas se sentem parte daquilo. Acho que esse é o gol, quando isso acontece e vai pra rua”, completou a atriz.

Carolina Dieckmann ainda relembrou uma conversa com a atriz Renata Sorrah, que se tornou conhecida mundialmente pelos memes ligados ao personagem de Nazaré, em “Senhora do Destino”.

“Outro dia eu até encontrei com a Renata Sorrah, que ela tá fazendo essa novela também (Vai na Fé) e ela falou ‘Carol, eu virei a mulher do meme. As pessoas passam e falam ó a mulher do meme’ e é a Renata Sorrah, personagens icônicos, mas realmente Nazaré tem vida própria, ela não depende da pessoa ter visto a novela, da pessoa ter acompanhado, ela é uma mulher do meme”, finalizou.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.