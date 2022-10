Carreata do ex-presidente Lula é alvo de tiros, em Natal

Foto: Reprodução / Redes sociais

Um ato em apoio ao candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi alvo de tiros em Macaíba, Natal (RN), neste domingo (23). A governadora reeleita Fátima Bezerra (PT) teve de ser retirada às pressas do local.

De acordo com informações preliminares, os tiros foram disparados no final da carreata, quando o petista se preparava para discursar. O ex-presidente Lula e também a governadora reeleita passam bem.

A 2ª Cia da Polícia Militar do Rio Grande do Norte confirmou que duas pessoas ficaram feridas. Uma das vítimas está em grave.

No Twitter, a governadora reeleita disse que a polícia está investigando o caso. “Galera, estou bem. Confio plenamente na segurança do Estado, e informo que as polícias Civil e Militar estão trabalhando para esclarecer o ocorrido em Macaíba”. Veja alguns vídeos publicados por Fátima Bezerra antes do ataque.

Nasce a esperança em Macaíba! 🚩 Que coisa mais linda! Emocionante!

Os macaibenses já escolheram: é 13, é Lula presidente! O amor há de vencer o ódio. 🫶🏽#BrasilDaEsperança #LulaPresidente #TôComLula pic.twitter.com/YdGJnEJHZ1 — Fátima Bezerra (@fatimabezerra) October 23, 2022

