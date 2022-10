Carrefour tem NOVOS empregos pelo Brasil; veja os cargos e regiões

O Carrefour é um grupo que deseja democratizar a alimentação de qualidade para todas as pessoas. Todos os alimentos que são produzidos pela marca chegam às prateleiras dos supermercados com total inovação. Confira os cargos com oportunidades disponíveis para contratação.

Carrefour divulga vagas de empregos no Brasil

O Grupo Carrefour é um ecossistema de negócios e formatos que está em plena transformação. Para se tornar um líder na área de alimentação, a digitalização e a inovação são fundamentais.

A rotina de trabalho na contratante é intensa e dinâmica, com ações que impactam o dia a dia de várias pessoas. Novas oportunidades de empregos foram divulgadas pela rede, confira os cargos e regiões:

Vendedor Eletro – Ribeirão Preto / SP;

Programa Jovem Aprendiz – São Paulo / SP;

Operador de Loja – São José do Rio Preto / SP;

Programa Jovem Aprendiz – São Caetano do Sul / SP;

Gerenciador de Eletro – Ribeirão Preto / SP;

Gerenciador de Posto – Rio de Janeiro / RJ;

Analista de Projetos – São Paulo / SP;

Operador de Supermercados – Belo Horizonte / MG;

Agente Fiscal – São Caetano do Sul / SP.

Como se candidatar

O Grupo Carrefour deseja transformar o setor de varejo do Brasil. Com mais de 40 mil colaboradores distribuídos entre as unidades pelo país, a empresa tem orgulho de apresentar novas oportunidades de empregos.

O ambiente de trabalho na empresa é dinâmico e intenso, ou seja, o candidato deve apresentar essas qualidades.

Está interessado em participar do processo seletivo de uma das vagas citadas? Acesse o link oficial do grupo e encontre todas as informações.