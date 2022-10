Carro capota e trânsito fica congestionado na Av. Paralela

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um capotamento deixou o trânsito congestionado na Avenida Luís Viana Filho, mais conhecida como Av. Paralela, em Salvador. O acidente aconteceu na manhã deste sábado (22), no sentido para Centro da capital.

O motorista do veículo perdeu o controle da direção, bateu em uma árvore no canteiro da pista, rodou e capotou na avenida. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), que esteve no local, o motorista fugiu e abandonou o carro na via.

O veículo foi removido por um guincho e o tráfego chegou a ser interrompido em duas faixas até a retirada do carro.

Acidentes na Av. Paralela

Nesta semana foram registrados outros dois acidentes na Avenida Paralela. Na segunda-feira (17), um ônibus da empresa Ottrans tombou e deixou pelo menos quatro pessoas feridas – o motorista e mais três passageiros.

Já na quarta-feira (19), um homem morreu após a motocicleta que dirigia bater na traseira de um caminhão na Av. Paralela, sentido Centro, na região da Receita Federal.

