Cartão do Auxílio Brasil validado: aprenda como fazer

O Auxílio Brasil, criado para substituir o Bolsa Família, está com algumas novidades. Por exemplo, o cartão contendo um chip para ser usado em saques foi entregue aos que fazem parte do programa social. Isso vem acontecendo desde novembro de 2021. De acordo com o Ministério da Cidadania 6,6 milhões de cartões já foram entregues.

NO momento, cerca de 21 milhões de famílias recebem o Auxílio Brasil no valor de R$ 600,00, com validade até o mês de dezembro, pelo menos. A ideia é que após esse período o valor volte a ser R$ 400,00. Como você poderá ver ao longo da matéria desta quarta-feira (11) do Notícias Concursos, A implementação do cartão com logotipo do Auxílio Brasil desvinculará a marca do Bolsa Família,

A validação do cartão do Auxílio Brasil

Citamos acima sobre a desvinculação das marcas, o que não quer dizer que o antigo cartão esteja inválido. Ainda podem ser feitos saques com o antigo cartão Bolsa Família. Essa opção de saque presencial somente facilita e dá uma maneira a mais para os cidadãos receberem o dinheiro dos auxílios. O uso do Caixa Tem traz muitas facilidades que acabam deixando o cartão quase “de lado”, já que oferece:

PIX;

Compras com um cartão online;

Transferência;

Compras com a leitura do QR Code nas maquininhas;

Recarga de celular;

Pagamento de boleto.

Como desbloquear e validar o cartão

Tão logo receba o cartão novo, o beneficiário terá acesso ao folhetim com informações sobre o documento. As orientações são sobre como fazer o desbloqueio e suas funções. Mas existem alternativas, como:

Pelo telefone 111 no Atendimento Caixa

Ligar para o número 111;

Informar o número completo do NIS;

Selecionar “Auxílio Brasil”;

Em seguida, “Cartão”, depois, “desbloquear”.

No App Caixa Tem

Fazer o login no app;

Selecionar “Auxílio Brasil”;

Em seguida, “Criar senha do cartão”.

Agora, sim. Tendo uma senha criada seu cartão está desbloqueado e validado.

Mas, atenção! Mesmo que esses passos sejam feitos remotamente, a ativação do cartão para o saque só ocorrerá presencialmente. Para tal, vá até uma agência da Caixa ou lotérica e finalize no caixa a ativação do cartão do Auxílio Brasil.