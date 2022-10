Casa de Ginástica oferece 500 vagas gratuitas para adultos

Foto: Pexels

A Casa de Ginástica da Bahia (Cagiba), localizada na cidade de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, está com inscrições abertas para adultos. Ao todo, são oferecidas 500 vagas. As aulas são gratuitas.

De acordo com a prefeitura, as vagas são para os turnos da manhã, tarde e noite. Os interessados precisam ser maiores de 18 anos. Eles podem participar de aulas de dança, funcional, alongamento e ginástica geral.

Para se inscrever, é preciso ir na Casa de Ginástica, para preenchimento do formulário de inscrição, entrega de atestado médico, cópias do RG, comprovante de residência e cartão de vacina contra a Covid-19, devidamente atualizado. Para mais informações, os interessados podem ligar para: (71) 8441- 5727.

A disponibilidade de vagas é fruto de uma ampliação do sistema. A coordenadora da Casa de Ginástica, Evélin Lobo, explica que o objetivo é atender a demanda de pessoas que tinham vontade de fazer as aulas, mas não conseguiam conciliar o horário com outras responsabilidades de rotina.

“Muita gente vinha aqui, querendo ter esse momento de cuidado com o corpo e não conseguiam se encaixar nos horários das aulas disponíveis. Então percebendo a necessidade dessa parcela de público, abrimos novas turmas para facilitar o acesso. Nosso intuito é atrair mais adultos para a prática do esporte e qualidade de vida”, disse.

Todo o projeto é executado pela Federação Bahiana de Ginástica, em parceria com a Prefeitura de Lauro de Freitas, através da Secretaria Municipal de Trabalho Esporte e Lazer (Setrel) e apoio do Governo do Estado, através da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudeb).

A Cagiba funciona no Ginásio do Aracuí, no Parque Jockey Clube, de segunda a sexta-feira. Além dos adultos, o projeto atende também a crianças e adolescentes. Para os pequenos, as aulas são de ginástica rítmica.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.