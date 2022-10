Casa de PM da reserva é alvo de tiros em Salvador

Foto: Reprodução

A casa de um policial militar da reserva remunerava foi alvo de tiros, na manhã deste domingo (16), na rua Professor Plínio Garcez de Sena, localizada no bairro de Colinas de Mussurunga, em Salvador. De acordo com informações das Polícias Civil e Militar, ninguém ficou ferido e testemunhas relatam que os disparos foram feitos por um grupo armado, que passou pelo local.

Guarnições da 49ª e da 15ª Companhias Independentes, da Operação Gêmeos e da CIPT Rondesp/Atlântico foram até o imóvel e conversaram com o PM. Rondas chegaram a ser realizadas em toda a região com o apoio do Graer, mas nenhum suspeito foi localizado.

Marcas dos tiros ficaram nas paredes da casa do policial. A motivação para o crime segue desconhecida e a PM não detalhou se o policial da reserva era alvo dos disparos. Guias de perícia na residência foram solicitadas e a 12ª DT/Itapuã investiga o atentado.

