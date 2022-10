Casa de Saúde Solange Fraga é reaberta em Salvador

Foto: Divulgação / Santa Casa

A Casa de Saúde Solange Franga, eferência no atendimento de apoio para crianças com câncer, foi reaberta em Salvador. O local havia sido fechado em 2020, devido às medidas de isolamento da pandemia do coronavírus.

O local sedia o Casacor Bahia Beneficente deste ano e, através da parceria, todo o mobiliário utilizado no evento será doado para a Casa de Saúde, que é mantida pela Santa Casa de Misericórdia. Os ingressos para a mostra no local também serão revertidos. Além disso, arquitetos e demais profissionais que fazem parte da CasaCor ainda decoram e assinam voluntariamente alguns dos espaços da unidade de saúde, como brinquedoteca e Sala Multimídia.

A Casa de Saúde Solange Fraga tem seis leitos e oferece às crianças baianas que moram fora da capital, refeições e suporte durante o dia em uma estrutura que inclui cozinha e espaço para descanso. Recreação, atividades lúdicas e esportes também são oferecidos e, para alguns pacientes – dependendo da recomendação médica – é possível se hospedar por lá.

