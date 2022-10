Casa do Pica-Pau abre NOVAS vagas de emprego em Goiás

A Casa do Pica-Pau está com oportunidades de empregos abertas. Com um ambiente de trabalho dinâmico, essa é uma das empresas que mais valorizam o trabalho em equipe e investem no desenvolvimento pessoal de cada um.

Casa do Pica-Pau abre vagas de emprego em Goiás

A Casa do Pica-Pau está no mercado há mais de 50 anos. Os segmentos de atuação da equipe são o varejo de refrigeração comercial, ferramentas, máquinas e equipamentos do meio agrícola.

Com um ambiente de trabalho dinâmico e harmonioso, a empresa investe muito no desenvolvimento pessoal dos colaboradores. Outro segmento de atuação são as fazendas de produção de grãos e proteínas animais.

Recentemente, a companhia divulgou novas vagas de emprego em suas unidades, destinadas a moradores da região de Goiás. Confira, a seguir, quais são os cargos:

Analista de Administração – Goiânia / GO;

Analista de Experiência dos Clientes – Goiânia / GO;

Analista de Prevenção de Perda – Goiânia / GO;

Assistente de Administração de Venda – Goiânia / GO;

Auxiliar de Mecânico – Goiânia / GO;

Especialista em Soluções – Goiânia / GO;

Mecânico (a) de Máquina – Goiás;

Operador de Empilhadeira – Goiânia / GO;

Área de Vendas – Goiânia / GO.

Como se candidatar

O processo seletivo para essas e outras vagas seguem em aberto. Com um ambiente de trabalho harmonioso, outros cargos foram divulgados na região de Goiás.

Para participar do processo seletivo de um dos cargos, acesse a página de recrutamento da Casa do Pica-Pau e encontre todas as informações necessárias.

As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento.

