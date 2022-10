Casa limpa e arrumada e as energias? Lhe mostramos como limpar as energias ruins do seu lar!

Conforme os dias passam e tudo o que acontece, uma carga energética negativa se acumula na nossa pessoa e em nossa casa, e é por isso que uma limpeza energética é necessária pelo menos uma vez por mês para nos libertarmos dessas vibrações. O melhor de ter um espaço energeticamente limpo é que você pode desfrutar ainda mais as suas atividades favoritas, desde assistir TV, ler, até apostar no https://nationalcasino.com/br .

A limpeza energética é feita através de pequenos rituais baseados em alguns objetos, preparações ou procedimentos que nos ajudam a eliminar essa energia negativa, e ao nos livrarmos dela, equilibramos nosso ambiente, nos protegemos e entramos em equilíbrio, prontos para reiniciar um novo ciclo.

Ritual de limpeza com quartzo

O que você precisa?

Quartzo protetor, geralmente quartzo branco, quartzo transparente, ónix, quartzo olho de tigre ou âmbar.

Água fresca, certifique-se de que esteja ligeiramente mais fria do que a água à temperatura ambiente.

O que você deve fazer?

O ritual de limpeza energética com quartzo é feito à noite para que você os deixe descansar. Quando começar a escurecer, pegue o seu quartzo protetor e coloque-o nas suas tigelas de limpeza ou em um prato, sacuda o pó e depois coloque-o sob o fluxo de água doce, deve ser água limpa, não reciclada ou tratada, pois será um ritual de limpeza, devemos purificar e remover toda a energia que recebeu o quartzo e os cristais. Se possível, faça-o durante as noites de lua cheia ou lua nova, para que a energia destes ciclos lunares aumente o poder do seu ritual. Coloque cada quartzo em uma sala diferente na sua casa. Na sala de jantar, no banheiro por cima da pia, nos rebordos das janelas, nas estantes, na sua mesa, etc., cada quarto deve ser protegido com um quartzo. Ele será limpo de energias negativas pela purificação dos seus cristais. Deixe-os lá durante a noite e coloque-os de volta na manhã seguinte. A sua casa inteira permanecerá protegida.

Ritual de limpeza com água florida

O que você precisa?

Uma tigela grande.

Água limpa.

Margaridas, camomila, rosas rosa, louro, lavanda, folhas de laranjeira, canela.

O que você precisa fazer?

Você deve preparar esta mistura de água floral uma noite antes, se preferir pode estar fria, mas para uma melhor eficácia você pode infundir as flores por 5 minutos. Lembre-se que infundir não é o mesmo que ferver, para infundir você primeiro precisa ter a água a uma temperatura alta, neste caso a noventa graus, quase ao ponto de ebulição, e depois adicionar as flores e folhas e deixá-las de pé por 5 minutos, depois removê-las e economizar água das suas flores. Use-o no dia seguinte para limpar a sua casa e regar as suas plantas.

Este ritual parece simples, mas as propriedades das flores e folhas são usadas para quebrar e limpar as más energias na sua casa, se você não tem todas elas não há problema, mas certifique-se de não perder a canela, camomila ou folhas de laranja, elas são a chave para este ritual.

Ritual de limpeza com incenso

O que você precisa?

Incenso, salva branca, um feixe de ervas para fumar e uma panela ou prato. Pode ser qualquer uma destas opções para o ritual, todas elas funcionam.

O que você deve fazer?

Este ritual de limpeza com incenso é muito semelhante ao fumo, porque o que vamos fazer é fumar a casa inteira com incenso, salva ou o seu pacote de ervas, você pode fazê-lo após o pôr-do-sol. Você deve incendiar o seu incenso e começar a andar em volta de cada sala fazendo círculos à direita, não se esqueça de nenhum canto e de nenhuma sala.

Leve o seu tempo e não apressar o procedimento. A idéia é limpar cuidadosamente cada espaço e purificá-lo com a fumaça do incenso, e quando terminar, esperar que o seu incenso se queime sozinho no queimador de incenso. Realize este ritual em um ambiente calmo e tranqüilo e quando terminar de abrir as janelas por um tempo.