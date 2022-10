Casa & Vídeo oferece vagas para pessoas com mais de 50 anos

Em busca de uma oportunidade de emprego? Esta pode ser a sua chance, já que a rede de varejo Casa & Vídeo está oferecendo vagas para pessoas com mais de 50 anos. Por meio do programa “Nunca é tarde para sonhar”, a empresa tem como foco a inclusão de profissionais que desejam construir uma carreira de sucesso no varejo.

O programa terá duração de dois anos e não exige graduação no ensino superior, mas é importante ter disponibilidade para trabalhar em uma das unidades da empresa na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Além disso, não é preciso ter experiência no mercado de trabalho para poder participar do processo seletivo.

De acordo com a empresa, a cada seis meses, os trainees selecionados irão desempenhar uma função diferente, como operador de loja, promotor de cartão, promotor connect e promotor omnichannel. Ao final do programa, eles estarão aptos a assumir a posição de subgerente em uma das lojas localizadas no Rio de Janeiro.

Os trainees receberão um salário compatível com o mercado e terão direito a uma série de benefícios, como plano de carreira, vale transporte, vale refeição, seguro de vida, vale alimentação, assistência médica, assistência odontológica, descontos nas lojas, folga no aniversário, remuneração variável e convênios. Segundo a empresa, os selecionados receberão, ainda, uma bolsa de graduação em Gestão Comercial.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://traineelojacasaevideo.gupy.io/ para obter mais informações sobre o programa e efetivar sua candidatura. As inscrições permanecerão abertas até o dia 11 de novembro.

A seleção será dividida em etapas, que incluem um teste online, dinâmica de grupo, entrevista com o comitê de gente & gestão e, por último, entrevista com a diretoria.