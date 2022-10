Casal é encontrado com mãos amarradas e marcas de tiro na Av. 29 de Março

Foto: GOVBA

Os corpos de um casal foram encontrados com as mãos amarradas e marcas tiros na Avenida 29 de Março, na manhã desta segunda-feira (10), em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 8h, policiais da 3ª CIPM foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicação (Cicom) com a informação de que havia “dois corpos caídos ao solo, alvejados por disparos de arma de fogo”, na via Regional.

Ao chegar no local, a guarnição constatou o fato. Os policiais isolaram a área e acionaram o o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para remoção do corpo e realização da perícia.

Não há informações sobre a identidade do casal. A autoria e motivação serão investigadas pela Polícia Civil.

