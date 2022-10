Casal faz sucesso na Mata Escura com hamburgueria; conheça

Cozinheiros de primeira viagem, a vontade de empreender foi o combustível necessário para Paulo Matheus, de 29 anos, e Inês, de 28 anos, se jogarem de cabeça no desconhecido em meio a um período considerado crítico para a economia, a pandemia da Covid-19, e lançarem o próprio negócio, a Like Burger.

Convidados do Atitude, da Bahia FM, deste domingo (23), o casal bateu um papo com o iBahia para falar sobre o empreendimento, localizado em Mata Escura, que hoje já é considerado a filha de Paulo e Inês, e o xodó da família.

“A Like Burger surgiu no início da pandemia. As pessoas não estavam podendo sair de casa para comer, e houve essa necessidade do delivery. Foi aí que a gente teve essa ideia, vislumbramos que esse era um ramo que estava em crescimento. Inicialmente pensamos em fazer na nossa casa, compramos uma chapa na internet, mas foi um fumaceiro, tudo ficou cheirando a gordura, aí descobrimos um espaço comercial próximo do nosso condomínio e alugamos”, conta Paulo.

Segundo Inês, empreender sempre foi um sonho do casal, no entanto, a surpresa ficou pelo ramo escolhido. Sem experiência na área, a hamburgueria acabou sendo uma escolha feita após um estudo de mercado.

“A gente sempre teve o sonho de empreender, e ficávamos investigando em que ramo seria e tudo mais. Durante a pandemia que a gente viu uma oportunidade, porque não precisaria começar com investimento alto de estrutura física. E a escolha veio porque, além da gente gostar muito de hambúrguer, percebemos que no nosso bairro não tinha nenhuma hamburgueria, então apostamos com tudo.”

Para fazer o negócio dar certo, além é claro do espaço físico e da mão de obra, é necessário apostar no sabor. E o casal fala que foi uma verdadeira alquimia para entregar todos os fatores que fazem um hambúrguer ser O hambúrguer para os clientes.

“A gente já trabalhou com muita coisa, mas no ramo de comida assim a gente nunca tinha trabalhado, então a gente se aventurou. Assisti muita vídeo aula, começamos a fase dos testes na nossa família, e eles adoravam (Risos). Era um tira isso, coloca aquilo, o cheddar pode combinar com isso, esse molho vai ficar bem aqui. A gente ia testando muita coisa não tinha um padrão. Desse jeito fomos imprimindo a nossa identidade”, conta o casal.

Atualmente, o negócio é uma das fontes de renda de Inês e Paulo, que ainda divide o tempo com o trabalho na área de segurança. Emocionada, Inês fala que o empreendimento veio como uma luz em um momento de dificuldade para ela.

“Veio como um ar fresco mesmo, em meio ao caos. Matheus saía para trabalhar, e eu ficava em casa muito tempo, sozinha, preocupada. Eu estava vindo de um processo de transição profissional, de engenharia elétrica na UFBA, mas já estava assim é decidida que realmente abrir mão do curso, já estava muito saturada. E foi aí que a Like Burger nasceu. Ela nos deu muito trabalho, muita coisa para pensar e me deu novos sonhos. Começou a transformar, acho que mais do que financeiramente, ela começou a transformar as coisas dentro da gente, sabe? Nos dar novas perspectivas”.

Com dois anos de Like Burger, o sonho é crescer ainda mais e seguir transformando a vida, não só do casal, como também da família, que apoia toda empreitada. “Nesses dois anos a gente está se estruturando né. Nossa família são nossos maiores apoiadores, queremos crescer ainda mais. A gente vai passar agora por um período mais específico de reforma mesmo para aperfeiçoar a nossa estrutura, vem mais novidade por aí”.

