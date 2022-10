Casal morre após motocicleta bater com carreta em Itamaraju

Foto: Reprodução/Redes sociais

Um homem e uma mulher morreram depois que a motocicleta em que estavam bateu com uma carreta na manhã deste domingo (9), em um trecho da BR-101, na cidade de Itamaraju, no extremo sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há suspeita de que o acidente tenha acontecido porque o homem que pilotava a motocicleta teria invadido a contramão. O caso será apurado.

A batida aconteceu no KM-84 da rodovia, por volta das 5h30. As vítimas chegaram a ser socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiram e tiveram as mortes atestadas no local do acidente.

O homem tinha 25 anos e a mulher 39. As identidades deles não foram reveladas. Os corpos foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região. Não há detalhes sobre o sepultamento.

Ainda conforme a PRF, o motorista da carreta não teve ferimentos.

