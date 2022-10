Casal suspeito de matar empresário em pousada é solto

Foto: Reprodução / Redes Sociais

O casal suspeito de matar o empresário Roberto Neri Franco Lopo, de 57 anos, dentro de uma pousada do bairro de Amaralina, em Salvador, foi solto na última semana, segundo informações divulgadas pela Polícia Civil nesta quinta-feira (27).

De acordo com a polícia, a soltura foi autorizada pela Justiça, que negou pedido de prorrogação da prisão contra os suspeitos, mesmo após parecer favorável do Ministério Público da Bahia (MP-BA). Eles deixaram a cadeira na última sexta-feira (21).

O casal foi preso no dia 22 de setembro na cidade de João Monlevade, em Minas Gerais. A prisão aconteceu 3 dias depois que o corpo de Roberto Neri foi localizado por funcionários do estabelecimento em um quarto alugado por ele. Segundo informações iniciais, o corpo do empresário estava amarrado e com sangramento na cabeça.

Segundo a polícia, os suspeitos estavam sendo monitorados e foram localizados durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), quando tentavam fugir para uma cidade do interior mineiro.

O casal havia sido identificado no dia 20 do mesmo mês. De acordo com os militares, câmeras de segurança do estabelecimento, que fica na orla da capital baiana, ajudaram na identificação dos suspeitos.

