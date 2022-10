Cássia Kis revolta web ao falar que pandemia foi ‘maravilhosa’

Foto: Divulgação/TV Globo

A atriz Cássia Kis, de 64 anos, entrou para os assuntos mais comentados das redes sociais após participar de uma live com a jornalista Leda Nagle.

A intérprete de Cidália, da novela “Travessia”, foi criticada após categorizar a pandemia como “maravilhosa” e ter discurso apontado por internautas como homofóbico.

Cássia Kis iniciou falando sobre a instituição católica que o filho trabalha. “Você sofre amando Deus. Qual é o meu propósito como católica? Amar a Deus sobre todas as coisas. Hoje, eu tenho um filho dentro da minha casa dentre os meus quatro, o Joaquim. Ele trabalha no centro Dom Bosco, que é uma escola com objetivo de construir homens de verdade… É o caminho certo, não tenho dúvida nenhuma. Diante de tantas ameaças sobre a família. A vontade que o mundo está de destruir a família…”, disse.

Logo depois, a atriz disse que “famílias tradicionais” estariam ameaçadas pela “ideologia de gênero” e citou um “beijódromo” que existia em uma escola para crianças, sem comprovar que o local realmente existia.

“Não existe mais o homem e a mulher, mas a mulher com mulher e homem com homem, essa ideologia de gênero que já está nas escolas. Eu recebo as imagens inacreditáveis de crianças de 6, 7 anos se beijando. Duas meninas dentro de uma escola se beijando, onde há um espaço chamado beijódromo”, disse.

“O que está por trás disso? Destruir a família. Destruir a vida humana? Porque onde eu saiba homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Como a gente vai fazer?”, continuou a atriz.

Por fim, ela afirmou que apenas a mulher tem a capacidade biológica de reprodução e questionou como seria o futuro da família brasileira.

“Se você tem um casal gay é uma coisa quando eles querem adotar uma criança, mas e quando não tiver mais [o desejo]? Afinal de contas, isso ainda é gerado dentro do útero de uma mulher. Aí, você precisa de um óvulo e espermatozoide, sim”, completou.

Falas sobre a pandemia e conservadorismo

Em seguida, a atriz categorizou a pandemia de Covid-19 como “maravilhosa”. “Eu estou com a vida cheia de Deus muito recente. Essa pandemia foi maravilhosa pra mim, ela me trouxe a verdade. Primeiro, eu conheci o Brasil Paralelo e fiquei assustada porque eram de direita e não que eu fosse de esquerda, porque eu já tinha me divorciado da esquerda lá atrás, em 2014. Ouvi falar do Olavo de Carvalho e saí fora do negócio”, disse.

Ela também falou que durante o período em que ficou em casa acabou se descobrindo como uma pessoas conservadora.

“Depois, uma coisa vai levando a outra, eu comecei a ouvir um padre de Cuiabá e nem sei te dizer o que aconteceu comigo, mas eu estava dentro de casa com dois filhos só trabalhando muito, cozinhando e arrumando minha casa gigante. Duas horas da manhã eu estava limpando cozinha e lavando louça, mas sempre ouvindo alguma coisa e quase sempre o padre… Então, uma coisa sendo amarrada na outra. Eu voltei pro Brasil Paralelo e quando eu vi estava descobrindo a direita, eu estava descobrindo que era conversadora e a verdade. É tudo junto”, finalizou.

Repercussão

Por meio das redes sociais, internautas criticaram as falas de Cássia Kis e o nome da atriz entrou para os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil.

“Cássia Kis tinha tudo pra ser uma das atrizes mais amadas do Brasil, mas o seu discurso homofóbico mostra que ela nunca chegará tão longe!”, escreveu uma conta.

“Cassia Kis tem que ser processada pelas falas homofóbicas”, comentou outro usuário. “Eu gostava tanto da Cassia Kis, meu Deus o que aconteceu com essa senhora”, lamentou mais uma internauta.

