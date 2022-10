Catar retira exigência de teste de Covid-19 para torcedores

Foto: Divulgação

O Catar, país sede da Copa do Mundo, descartou a exigência de que os visitantes tenham um teste negativo de Covid-19 antes de chegarem no local. A informação foi anunciada pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira (26).

Anteriormente, o Catar havia dito que os torcedores na Copa precisariam apresentar prova de teste de Covid-19 negativo, independentemente do status de vacinação.

De acordo com o comunicado, a flexibilização foi adotada porque “o número de casos de Covid-19 (continua) caindo em todo o mundo e no Catar, e por causa da implantação contínua do Programa Nacional de Vacinação da Covid-19 do Catar.”

O país árabe espera receber um público de 1,2 milhão de visitantes durante o período do torneio, que acontece entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro.

