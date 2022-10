Cemitérios de Salvador passam por vistoria para o Dia de Finados

Foto: Ascom/SMS

Cemitérios particulares e públicos de Salvador passaram por vistoria nesta semana, para a preparação para o Dia de Finados, lembrado no dia 2 de novembro. Realizada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), a ação envolve tratamento de focos de mosquitos e aplicação de inseticida contra o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikugunya.

Segundo a prefeitura, as vistorias começaram na segunda-feira (17) e seguem até a sexta (21). O trabalho tem como objetivo reduzir os riscos de proliferação do mosquito neste período, que coincide com a chegada do verão, quando os riscos de contaminação aumentam.

Unidades a exemplo dos cemitérios Campo Santo (Federação), dos Ingleses (Ladeira da Barra), e municipais de Brotas e Itapuã estão na agenda de visita de equipes do CCZ, bem como os da Ordem de São Francisco, Ordem 3ª do Carmo e Quintas dos Lázaros.

Durante o trabalho, de acordo com a prefeitura, são inspecionadas as estruturas dos locais, uma vez que, normalmente, atraem os mosquitos.

“Estamos preparando os cemitérios para receber o grande público que comparece para homenagear seus entes queridos. O trabalho consiste em inspecionar detalhadamente cada unidade, e procedemos com aplicação espacial de inseticida, para que as pessoas estejam mais seguras ao visitarem os cemitérios”, explica a coordenadora do CCZ, Isolina Miguez.

Em nota, o órgão reforçou ainda os cuidados que devem ser tomados pela sociedade no combate à proliferação do mosquito, como a eliminação de água parada e limpeza de áreas abertas.

Os focos de Aedes aegypti podem ser denunciados por meio do Fala Salvador, no número 156 ou na internet, por meio do site de denúncias.

