Cesar Tralli abre o coração em 1º post após a morte da mãe

Foto: Reprodução /Redes sociais

Cesar Tralli abriu o coração ao falar da morte da mãe pela primeira vez nesta quarta-feira (12). Em um post emocionante, o apresentador do Jornal Hoje agradeceu pelas mensagens de carinho que tem recebido e também contou um pouco da história de vida da genitora.

Edna Tralli, tinha 74 anos e morreu vítima de um acidente aéreo no último domingo (9). A mãe do apresentador faleceu juntamente com o namorado, o piloto Euclides Brosch, de 78. A tragédia aconteceu em Paranapanema, interior de São Paulo.

“Gratidão. Muito obrigado pelas milhares de mensagens que me confortam tanto. E que chegam de todos os cantos. Minha mãe foi uma lição de vida desde o princípio da vida dela. Uma mulher que nasceu na roça, com mais 8 irmãos (3 homens e 6 mulheres ao todo). Uma mulher que -na infância e juventude- cortou cana de açúcar nos canaviais do entorno de Jaboticabal, interior paulista”, iniciou ele.

“Uma mulher que colheu algodão, que colheu amendoim e que vendeu o produto da sua colheita, do seu suor, de porta em porta e em estádio de futebol. Uma mulher que enfrentou enormes dificuldades, sem jamais perder a doçura, o entusiamo e a alegria de viver. Uma mulher que não tinha medo de pedir ajuda. E que sempre carregava cestas básicas no porta malas do carro pra ajudar alguém no meio da rua”, continuou o comunicador.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ele também relembrou o quanto a mãe gostava de viver e que fazia de tudo para ajudar o próximo. Segundo ele, a mãe era sinônimo de sonhos.

“Sempre que eu me sentia triste ou abatido por algum motivo, eu pensava em minha mãe. Olha o que ela passou. Levanta a cabeça e vai à luta. À essa estrondosa resiliência, se somaram outros importantes aprendizados dela. Ética. Generosidade. Amor ao próximo. Otimismo. Compaixão. Fé inabalável”.

“Minha mãe Edna se despede de nós abruptamente aos 74 anos. Estava jovem. Feliz. Apaixonada. Voando – literalmente – com seu namorado Euclides, que foi piloto profissional na avião civil por 36 anos. Outra perda irreparável também. Eu gostava demais dele”.

O marido de Ticiane Pinheiro ainda destacou que esperar honrar o legado da genitora: “Queria tanto mamãe sonhando ainda mais alto ao lado do amor dela, mais perto também da minha caçula de 3 anos. Da irmã, de 13 anos. Mas hoje sinto que mamãe está perto da filha dela, Gabi. Minha irmã especial, amor infinito. Enfim. Se eu puder continuar honrando o legado da minha mãe, isso já me trará muito conforto. É o que eu verdadeiramente busco”.

“Aproveite muito mãe seu reencontro com a Gabi. Faça o que ela tanto amava: dançar. Dancem felizes aí com os anjos. Que eu seguirei daqui aplaudindo vocês. Gratidão eterna. Amor eterno. #EdnaTralli”, completou ele.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.