Cesta básica tem queda de 10% em seu preço; confira agora a diferença nos valores

Por meio da apuração mensal do preço médio nacional da cesta básica, a população brasileira consegue entender os preços gerais do comércio de alimentos. Isso porque, quanto o produto está com o valor elevado, significa que alguns itens também estão com um preço maior.

Nos últimos meses, infelizmente, a cesta básica está sendo vendida com preços maiores do que os esperados. Contudo, nem todo mundo tem condições de acompanhar as variações dos valores, inclusive as famílias de baixa renda. Todavia, é importante ressaltar que houve uma diminuição considerável no preço do produto.

Diminuição no preço da cesta básica

O preço da cesta básica teve uma queda no mês de setembro em relação a agosto. De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o custo teve uma redução de 5,3%. Ou seja, o valor passou de R$ 345,24 para R$ 326,96.

Ao analisar os dados com o mês de julho, a redução aumenta significativamente. No mês em questão, o preço do conjunto de alimentos estava em R$ 362,84. Desde então, as maiores quedas foram registradas nos meses citados.

O leite longa vida, por exemplo, teve uma queda de -15,49%, já o óleo de soja (-11,83%), enquanto o feijão (-10,17%). Em suma, estes foram os produtos que auxiliaram na redução do valor geral da cesta básica.

A saber, a cesta é composta por 12 produtos considerados essenciais ao consumo do brasileiro. Portanto, a redução no valor de qualquer um deles impacta o conjunto.

Além disso, o aumento nas produções nacionais também gera na queda de preços. Confira os produtos que fazem parte da cesta básica:

Açúcar;

Arroz;

Café moído;

Carne;

Farinha de mandioca;

Farinha de trigo;

Feijão;

Leite longa vida;

Margarina;

Massa/macarrão;

Óleo de soja;

Queijo.

Auxílio Brasil cobre valor de cesta básica em apenas 5 capitais

É sabido que desde o mês de agosto o Governo Federal está concedendo o Auxílio Brasil com valor ampliado de R$ 600. O benefício mínimo está contemplando mais de 21 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade.

No entanto, embora a intenção tenha sido boa, o valor não consegue cobrir o valor da cesta básica em muitas capitais brasileiras, com exceção de cinco delas, sendo:

Natal: valor da cesta de R$ 580,74.

Salvador: valor da cesta de R$ 576,93.

João Pessoa: valor da cesta de R$ 568,21.

Aracaju: valor da cesta de R$ 539,57.

Por fim, de acordo com dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), na cidade de São Paulo, a cesta básica possuía o valor de R$ 749,78 durante o mês de agosto. Maior R$ 149,78 do que o valor pago às 710 mil famílias da cidade que recebem o benefício do programa social.