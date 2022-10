Chay Suede sem roupa em cena de ‘Travessia’ e anima web

Foto: Reprodução/ Globo

Chay Suede elevou a temperatura na última quarta-feira (12) ao surgir nu em horário nobre. A cena em questão, da novela ‘Travessia’, mostrou ao público, além da química do artista com Lucy Alves, seu par romântico na trama, o bumbum o galã nacional no momento de intimidade do casal.

O momento picante traz os corpos de Ari e Brisa na cama contraluz, o que dá ao público o efeito de ver apenas as silhuetas da dupla. Os atributos de Chay foram elogiados. “Bom, teve a bunda do Chay Suede seguida da minha música preferida do Radiohead, eu que não vou reclamar do capítulo”, escreveu um internauta.

Lucy também não fugiu das menções. A atriz, que protagoniza a trama de Glória Perez foi considerada como uma vencedora da Mega-Sena. “Lucy Alves é a mulher mais sortuda do mundo, ela está sendo paga para apalpar a bunda do Chay Suede”, brincou. “3° capítulo e bumbum do Chay Suede, Glória Perez, você merece 79 pontos de audiência”, escreveu uma terceira.

Apesar dos elogios aos atributos físicos de Chay, ‘Travessia’ vem sendo alvo de duras críticas na web, principalmente pela participação de Jade Picon. A polêmica escalação da ex-BBB não conseguiu agradar os telespectadores nos primeiros três capítulos da novela, e uma das maiores críticas é o sotaque.

“Gente se essa for a imitação de sotaque carioca da Jade Picon durante toda a novela deu pra mim nesse episódio 2 já”, desabafou uma internauta. “A Jade Picon vingando todos os sotaques que a globo já zombou com esse terrorismo sociolinguístico contra o sotaque carioca”.

