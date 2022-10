Chega ao fim casamento entre Jojo Todynho e Lucas Souza

Foto: Reprodução / Redes sociais

Chegou ao fim o casamento entre Jojo Todynho e Lucas Souza. O anúncio do término foi feito pelo militar através de suas redes sociais na tarde deste sábado (8).

“Nem só de amor uma relação se constitui, o respeito, lealdade e a gratidão são essenciais! Em respeito as pessoas que tem um carinho pelo casal e com muita dor no coração, passando pela fase mais difícil da minha vida aonde estou em um lugar que não tenho ninguém, comunico que eu e Jordana não estamos mais casados! Peço que respeitem esse momento de dor, que não está sendo nada fácil para mim! Desejo a ela toda a felicidade do mundo e que continue com essa luz e carisma que só ela tem”, escreveu ele no post publicado no Instagram.

Nos stories, a funkeira contou que foi pega de surpresa com a notícia. Ao lado da afilhada ela revelou que os dois tiveram um desentendimento nesta manhã e que o militar tomou a sua atitude sem avisar. “Boa tarde, meus amores. Eu tô no shopping com minha afilhada, mas vamos lá. Eu e o Lucas tivemos uma briga de casal e ele tomou a atitude dele. Tá tudo certo. Tá tudo maravilhosamente bem, vamos curtir o sábado. Desde já quero agradecer a todos que mandaram mensagem de carinho. Eu estou bem”.

Jojo e Lucas se casaram em janeiro deste ano, em uma cerimônia realizada no Rio de Janeiro. Os dois estavam juntos desde 2020.

Foto: Reprodução / Instagram

