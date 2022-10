Chinês ou italiano? Saiba tudo sobre as origens do macarrão 

Foto: Canva Fotos

Uma das iguarias mais conhecidas e amadas do mundo, o macarrão tem uma história antiga que vem sendo reivindicada por diferentes povos. Ao longo do tempo, diversas versões que narram a “origem” deste prato foram contadas.

Entretanto, essas narrativas foram reescritas e algumas já não são consideradas as versões mais aceitas pela história. A exemplo disso, temos a conhecida viagem de Marco Polo à China, em 1271. A partir deste contato com os chineses, o navegador teria trazido uma receita da massa ao retornar para a Itália.

Apesar de bastante difundida, e ainda aceita por muitas pessoas, pesquisas recentes mostram que a primeira referência ao macarrão como conhecemos está no Talmud, livro sagrado dos judeus. Conhecido como “itriya”, a receita dos antigos hebreus era uma massa chata utilizada nas cerimônias religiosas. Os registros são do século V antes de Cristo.

Outros registros

Além disso, há também referências a massas que lembram a receita de macarrão muito antes do retorno de Marco Polo. Os registros indicam que na Roma, século VII antes de Cristo, onde comia-se um papa de farinha cozida em água chamada pultes.

Há também registros de receitas de macarrão na ilha italiana de Sícilia, no século XI, quando os árabes conquistaram esse território. Isso aconteceu 16 anos antes do retorno de Marco Polo, quebrando a antiga narrativa de que a iguaria chegou a Itália através do navegador.

Apesar da dificuldade para precisar a origem deste prato, sem dúvida os italianos são os maiores difusores da receita pelo mundo. A partir do século XIII, eles consumiram e exportaram a iguaria pelo mundo e inventaram mais de 500 modalidades de prepará-lo e comê-lo.

O Brasil não fica de fora na lista de países que amam o macarrão. Atualmente, nosso país está entre os 10 países que mais consomem a iguaria. Assim como outros povos, o brasileiro tem sua própria maneira de preparar a massa. O que não se pode negar é o amor de todos pelo macarrão!

