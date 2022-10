Chocolate com Pimenta sai do ar em novembro; entenda mudança

Foto: Globo

A novela Chocolate com Pimenta nem bem começou a ser reprisada na nova faixa de horário da Globo e já sairá do ar. A trama, que substituiu a novela ‘O Cravo e a Rosa’, deixará de ser exibida a partir de novembro.

A mudança não tem ligação com a audiência, e sim com as alterações feitas pela Globo para abrir espaço na programação para a exibição da Copa do Mundo. O mundial, que tem início no dia 20 de novembro, irá movimentar toda grade de programação da emissora até o dia 18 de dezembro, data prevista para a conclusão.

Além de ‘Chocolate com Pimenta’, outras novelas serão afetadas pelo campeonato mundial. A ‘Sessão da Tarde’ deixará de ser exibida, e as novelas começarão a partir de 18h, com exibição do ‘Vale a Pena Ver de Novo’ com ‘A Favorita’.

As tramas ‘Mar do Sertão’ e ‘Cara e Coragem’ terão capítulos de apenas 30 minutos, enquanto ‘Travessia’, substituta de ‘Pantanal’ será exibida na íntegra.

