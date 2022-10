Chuva provoca abertura de cratera com 10 metros em Salvador

Foto: Reprodução / TV Bahia

As fortes chuvas que caíram em Salvador desde terça-feira (25) provocou a abertura de uma cratera com 10 metros de largura no bairro da Pituba, em Salvador. As dimensões do buraco foram estimadas por funcionários da Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman), que vistoriaram a rua Jaracatiá.

A erosão não traz reflexos ao trânsito da região, já que foi formado na calçado. Entretando, para os pedestres, o transtorno é direto. A área foi interditada e uma passagem improvisada foi feita para evitar acidentes.

Na prática, a área da cratera fica acima de um córrego, que foi concretado. Segundo a Seman, deve acontecer um processo erosivo no local por causa da ação da chuva. As placas de cobertura do canal serão trocadas quando o período chuvoso passar.

