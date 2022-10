Cibra Fertilizantes tem 150 empregos no Mato Grosso

A Cibra Fertilizantes, uma das maiores empresas brasileiras de fertilizantes, está oferecendo mais de 150 novas oportunidades para moradores do Mato Grosso. A companhia está buscando profissionais que sejam colaborativos, tenham respeito e responsabilidades tanto ambientais como sociais. Continue lendo e tenha acesso a todos os detalhes da inscrição.

Cibra Fertilizantes divulga a contratação de novos profissionais em sua unidade no Mato Grosso

A Cibra, referência em distribuição, produção, formulação e importação de fertilizantes no Brasil, é um dos maiores destaques do segmento em que atua. A empresa possui mais de dez unidades fabris que estão localizadas em várias cidades do país, além de colaboradores que atuam em home office, de diversos locais do mundo.

Certificada pela Great Place to Work desde 2020 como uma das melhores empresas brasileiras para trabalhar, a companhia está buscando profissionais que se identifiquem com sua história e tradição, e queiram fazer parte desta equipe que cresce cada vez mais.

Divulgado por meio da plataforma InfoJobs, a Cibra Fertilizantes está contratando novos profissionais para as seguintes funções:

Assistentes Agronômicos — disponível para atuação remota;

Coordenadores de Sustentabilidade — disponível para atuação remota;

Mecânico de Manutenção;

Operadores de Mistura;

Analistas de Auditoria Interna pleno;

Banco de Talentos;

Supervisores Comerciais;

Supervisores de Operações;

Supervisores de Manutenção;

Product Owner — Disponíveis para atuação remota.

Como se cadastrar

Para fazer parte da equipe Cibra, os interessados que atenderem aos requisitos mínimos e morarem na região do Mato Grosso, devem preencher seu formulário de candidatura através do site de cadastro.

