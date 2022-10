Cidades baianas têm passagem de ônibus gratuita no 2° turno

Foto: Bruno Concha/Secom

Pelo menos três cidades baianas já anunciaram que terão gratuidade nas passagens de ônibus do transporte público no segundo turno das eleições 2022, realizado no domingo (30).

Além da capital baiana, Lauro de Freitas, que fica na região metropolitana, e Jequié, no sudoeste do estado. Isso é possível por decisão do Superior Tribunal Federal (STF), que autoriza as prefeituras.

Salvador

Segundo a prefeitura, a suspensão da cobrança irá funcionar de 6h às 20h. Antes e depois desse período, a passagem será cobrada normalmente. Ainda de acordo com a Semob, os passageiros também terão à disposição uma frota com a mesma quantidade de coletivos que um dia útil durante todo o domingo. No primeiro turno, a cidade também teve a passagem gratuita ao longo do dia.

Lauro de Freitas

A prefeitura de Lauro de Freitas, que também liberou a gratuidade da passagem no primeiro turno, já anunciou que os passageiros não vão pagar para utilizar os ônibus urbanos no dia de votação. Só não foram divulgados ainda detalhes.

Contudo, no primeiro turno, a permissionária Transporte Complementar de Lauro de Freitas (Translauf) fez o transporte gratuito dos eleitores das 7h da manhã às 18h, com 50 micro-ônibus para todos os bairros do município.

Jequié

O mesmo decreto que permitiu a gratuidade da passagem primeiro turno já previa que, em caso de segundo turno, não fosse cobrada a tarifa novamente. Dessa forma, está confirmada a gratuidade no domingo no município. Na cidade, a liberação acontece de 6h às 18h.

