Cidades brasileiras receberão Fan Fest Mundial na Copa

A praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e o Vale do Anhamgabaú, em São Paulo, receberão a Fan Fest Mundial, durante a Copa do Mundo do Catar. A informação foi divulgada pela Fifa nesta segunda-feira (10). Além das cidades brasileiras, Dubai, Londres, Cidade do México e Seul são as locais escolhidos.

Os locais no Brasil terão sete datas, que simulam a campanha da seleção brasileira até a busca do hexacampeonato: dias 24 e 28 de novembro, 2, 5, 9, 13 e 18 de dezembro, quando ocorre a disputa do título.

Em 2014, Copacabana foi palco do Fifa Fan Fest, quando a Copa do Mundo ocorreu em solo nacional, com título da Alemanha, no Maracanã. Já o Vale do Anhangabaú será palco oficial pela primeira vez. Os eventos no Brasil serão apenas para maiores de 18 anos por causa do consumo de bebida alcoólica.

Os eventos no Brasil serão gratuitos e com capacidade para 10 mil pessoas no local reservado pela Fifa. Mas para ter acesso à festa, os torcedores terão que fazer inscrição para ganharem os ingressos. Uma plataforma de registro será lançada no Fifa+ em breve.

