cidades do sul da Bahia voltam a ter ruas alagadas em temporal

Foto: Reprodução/Redes Sociais

As cidades de Itabuna e Ilhéus, no sul da Bahia, voltaram a ter ruas alagadas nesta segunda-feira (24), menos de um ano após um temporal provocar cenas de desastre na região. Ao longo do dia, casas e estabelecimentos foram invadidos pela água e voos foram cancelados. A situação foi parecida em Guaratinga. Não há registro de vítimas.

Também nesta segunda, o Instituto Nacional de Meterologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para Itabuna e Ilhéus com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios. As duas cidades foram as mais atingidas nas chuvas de dezembro de 2021.

Assim como as Defesa Civis de Itabuna e Ilhéus, o instituto prevê céu nublado e pancadas de chuva durante a semana, segundo apurou o g1. A estimativa é de que a chuva dê uma trégua na quinta-feira (27) e volte na sexta-feira (28).

Em Ilhéus, entre 9h e 15h desta segunda, foram registrados 47 milímetros de chuva. Ruas do centro da cidade e nos bairros Teotônio Vilela, Nelson Costa, Nossa Senhora da Vitória e na Cidade Nova ficaram alagadas. Ao todo, sete voos foram cancelados ou alternados no aeroporto Jorge Amado.

Até quinta-feira é estimado que o acumulado seja de 110 milímetros no município, com risco alto de deslizamento de terra.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Na cidade de Itabuna, em apenas meia hora, foram registrados 20 milímetros de chuva. A Defesa Civil da cidade prevê que o número suba para 60 milímetros até quinta-feira.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma agência bancária totalmente alagada na cidade. Além disso, as avenidas do Cinquentenário e Amélia Amado, a rotatória do São Caetano e os bairros Banco Raso e Mangabinha ficaram sob água.

Além disso, a chuva causou também um desabamento de parte do muro de um clube, que caiu por causa de uma tromba d’água. Segundo a Defesa Civil, até as 15h desta segunda-feira, foram registradas 20 ocorrências no município.

Já Guaratinga, teve 76 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN). A defesa civil do município emitiu alerta de chuvas intensas até terça-feira (25).

Por causa da chuva, o volume do Rio Frades, que corta a região, subiu cerca de dois metros após as chuvas. Além disso, o desvio que dá acesso aos distritos de Cajueiro e Barra Nova, onde vivem famílias de cinco assentamentos, precisou ser interditado devido aos alagamentos.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.