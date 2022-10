Cielo tem NOVOS empregos pelo Brasil; veja os cargos

A Cielo é mais que máquinas, já que essa empresa tecnológica transforma a vida de milhões de pessoas diariamente. Para simplificar e impulsionar os negócios, novas oportunidades de empregos foram divulgadas. Confira.

Cielo abre vagas de emprego pelo Brasil

A Cielo é uma companhia tecnológica que atende e transforma a vida de milhões de pessoas diariamente. Essa empresa é mais que máquinas, simplificando e impulsionando os negócios de todos.

Através do Jeito Cielo de Ser, a empresa atende mais de um milhão de pessoas com soluções e tecnologias únicas. Com mais de 4 mil colaboradores, novas oportunidades de empregos foram divulgadas, confira:

Analista de Arte (Efetivo) – Barueri / São Paulo e Trabalho Remoto;

Analista de Negócios (Efetivo) – Barueri / SP e Trabalho Remoto;

Analista de Inovação de Produtos (Efetivo) – Barueri / SP e Trabalho Remoto;

Gerente de Negócios (Efetivo) – Maringá / PR;

Gerente de Negócios (Efetivo) – Campina Grande / PB;

Especialista em Desenvolvimento Comercial (Efetivo) – Barueri / SP;

Estágio em Finanças – Barueri / SP;

Gerente de Negócios (Efetivo) – Mogi das Cruzes / SP.

Veja também: Seara abre 76 vagas de EMPREGO pelo Brasil

Como se candidatar

A Cielo possui mais de 4 mil colaboradores atuando arduamente para atender a milhões de clientes pelo Brasil. Com um ambiente de trabalho inovador e apaixonado por tecnologia, as melhores soluções tecnológicas são criadas para melhorar todos os negócios.

Se você quer ter a liberdade que sempre desejou no ambiente de trabalho, essa é sua oportunidade. Novas vagas foram divulgadas pela empresa. Para participar do processo seletivo de um dos cargos, acesse a plataforma oficial da Cielo e envie seu currículo.