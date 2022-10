Cimed tem NOVAS vagas de emprego pelo país

A Cimed é uma companhia com um único propósito: levar mais saúde e melhorar a vida dos brasileiros. Atualmente, a marca é considerada a terceira no segmento farmacêutico, entregando ótimas soluções para o mercado.

Cimed abre vagas de emprego pelo país

A Cimed é a terceira maior indústria do segmento farmacêutico do país. Essa empresa nasceu com um único propósito para o mercado: fornecer qualidade de vida, saúde e bem-estar para os brasileiros.

Enfim, com atuação de ponta a ponta, essa companhia está recrutando novos profissionais para diferentes segmentos. O processo seletivo está disponível na internet. Confira, a seguir:

Ana. de Bioequivalência Analítica – Pouso Alegre;

Ana. Contábil – São Paulo;

Ana. de Controle de Qualidade – Pouso Alegre;

Ana. de Auditoria e Compliance – São Paulo;

Ana. de Laboratório Analítico – Pouso Alegre;

Aux. de Limpeza – Campo Grande;

Aux. de Embalagem (Exclusiva PCD) – Palmas;

Aux. de Desenvolvimento de Validação Analítica – Pouso Alegre;

Banco de Talentos – Pouso Alegre;

Designer Gráfico – São Paulo;

Esp. em Inteligência de Mercado – São Paulo;

Gerente de Produto – São Paulo;

Gerente de Garantia de Qualidade – Pouso Alegre.

Veja também: Huawei abre vagas de estágio pelo Brasil

Como se candidatar

A Cimed é a terceira maior indústria farmacêutica do Brasil em volume de produção e vendas. Atualmente, os produtos, serviços e soluções da companhia ajudam no bem-estar e qualidade de vida de milhares de brasileiros.

Para continuar fornecendo total qualidade e saúde para os consumidores, a equipe precisa ter profissionais responsáveis. Novos processos seletivos foram divulgados pela companhia. Acesse o site 123empregos e encontre mais informações.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.