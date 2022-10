Cimed tem vagas de emprego pelo Brasil

A Cimed, terceira maior indústria farmacêutica do Brasil, possui uma forte missão em levar ao maior número de brasileiros, saúde e qualidade de vida. Atua como fabricante e distribuidora de seus produtos.

Vagas de emprego na Cimed são abertas pelo país

Trabalhar com a Cimed, traz diversos benefícios, como estar entrando em uma das mais renomadas empresas da indústria farmacêutica e hospitalar. São inúmeros benefícios ofertados junto a remuneração dos cargos, além de treinamento e qualidade de vida no trabalho, já que a empresa se preocupa muito com os seus colaboradores.

Logo a seguir, estão as vagas:

Analista área Contábil Sênior;

Analista de Administração de Pessoal Jr;

Gerente de Desenvolvimento de Produtos;

Coordenador setor Tesouraria (Fluxo de caixa);

Analista em Auditoria e Compliance Sr;

Analista – Bioequivalência Analítica Sr;

Diretor Administrativo e Pedagógico;

Analista – Planejamento de Demanda Pleno- S&OP;

Analista – Garantia de Qualidade Jr;

Designer Gráfico Pl e Sr;

Analista de Laboratório Analítico Jr;

Analista de Riscos Jr (PCD);

Analista em Compliance – Técnico Sr;

Especialista de Eventos;

Especialista de BI;

Gerente Executivo – Área Contábil;

Especialista em Inteligência de Mercado;

Analista de Inteligência Comercial Pleno – Pricing;

Especialista em Segurança da Informação (CyberSecurity);

Analista em Controle de Qualidade SR – BPL;

Especialista Infraestrutura;

Analista de Contas a Receber Jr;

Analista de E-commerce Junior – Marketplace;

Especialista em Soluções de Negócio;

Coordenador de Segurança no Trabalho.

Veja também: Shopper abre vagas de emprego remoto e em São Paulo

Como realizar a inscrição na Cimed

Para realizar o cadastro na Cimed, precisa acessar o link de inscrição e preencher as informações que serão solicitadas pela empresa.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e participe do processo de seleção e recrutamento de grandes empresas.