Cinco perguntas e respostas sobre criptomoedas

As criptomoedas são uma proposta de dinheiro que existe de forma totalmente online. No início, a ideia parecia absurda, mas com o tempo foi ganhando a atenção de vários investidores.

Um exemplo disso é o Bitcoin, uma moeda digital que tem movimentado negociações nos últimos anos. Mas ela não é a única, outras criptomoedas promissoras estão disponíveis no mercado.

Porém, por se tratar de algo considerado recente, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o assunto. É seguro? Como fazer para investir? É preciso colocar muito dinheiro em jogo?

Se você deseja conhecer mais sobre o assunto para, quem sabe, investir nas melhores criptomoedas baratas , chegou ao lugar certo. A seguir separamos cinco das principais perguntas que surgem sobre o tema para te responder. Vamos lá!

Quais são os riscos de investir em criptomoedas?

Assim como os outros investimentos, as criptomoedas também apresentam alguns riscos que devem ser conhecidos. O principal deles é a volatilidade, ou seja, a oscilação de valor das moedas digitais é muito grande em pouco tempo.

Isso acontece pelo fato das criptomoedas serem algo recente no mercado financeiro, pois o futuro do investimento é algo incerto para quem deposita sua confiança e dinheiro na novidade.

Além disso, outro risco que os interessados nas moedas digitais estão sujeitos é com as chamadas pirâmides financeiras, já que existem muitos golpes nesse segmento com promessas falsas de ganhos rápidos e fáceis.

Como investir em criptomoedas?

Para investir em moedas digitais existem diferentes formas, por isso, é preciso conhecer qual melhor se encaixa ao seu perfil. Há quem já seja mais experiente no mercado, assim como quem está entrando no ramo do investimento agora.

Logo, se você é um novo investidor a recomendação é optar pela forma mais segura de comprar criptomoedas: por meio das corretoras de valor. Elas funcionam como intermediadoras de compra e venda das moedas.

Outra opção são os fundos de investimento de bolsa, um tipo de fundo que utiliza índices de cotação específicos para negociar criptomoedas. Também é considerado seguro para o investidor, porém pode exigir um pouco mais de conhecimento.

Por fim, podemos citar a compra e venda direta das moedas, um processo chamado “peer to peer” sem intermediadores. Ou seja, o comprador negocia diretamente com o vendedor, mas está muito sujeito a golpes, por isso não é indicado.

Quanto custa investir em criptomoedas?

Cada criptomoeda possui um valor de mercado, a variação ocorre de acordo com o número de ativos disponíveis de cada uma. Atualmente, a principal moeda digital é o Bitcoin, a primeira a conquistar investidores.

Essa moeda tem quantidade finita e cerca da metade já foi minerada, restam em torno de 50% a serem compradas. Por esse e outros motivos, o Bitcoin possui um valor alto de mercado, na casa dos milhares por 1 unidade.

Então, o que muitas pessoas fazem é investir em frações da moeda. Assim, conseguem adquirir uma parte de Bitcoin sem desembolsar uma grana fora do seu orçamento.

Além disso, outras criptomoedas estão em ascensão e merecem a atenção de investidores. É o caso da Ethereum, Solana, Polkadot, Avalanche, Binance Coin, entre outras.

Como acompanhar a cotação das criptomoedas?

Se você deseja investir nas moedas digitais, primeiro é preciso saber o momento ideal de fazer isso. Um dos pontos importantes é monitorar o valor de mercado da moeda escolhida, ou seja, a sua cotação.

Mas como acompanhar a variação de valor da criptomoeda? Existem algumas plataformas que permitem que os interessados monitorem os preços de diversas moedas digitais, inclusive o Bitcoin.

Um dos principais sites que oferecem esse serviço é o Coin Trader Monitor (CTM), lá você pode conferir a cotação das corretoras mais confiáveis do Brasil. Assim, fica mais fácil identificar o momento certo de investir.

É recomendado investir em diferentes criptomoedas?

Como mencionado anteriormente, atualmente no mercado existem diferentes tipos de moedas digitais. Embora a mais comum seja o Bitcoin, outras estão aos poucos conquistando espaço.

Algumas pessoas acreditam na importância da diversificação na carteira de investimentos. Porém, nesse caso das criptomoedas, os especialistas não recomendam que os investidores distribuam seu dinheiro em várias partes.

Logo, o ideal é conhecer quais são as moedas virtuais promissoras do mercado e que já apresentam certa maturidade para depositar sua confiança e a maior parte do investimento. Se desejar, pode reservar cerca de 10% para outros cripto ativos.

Conclusões sobre as criptomoedas

Depois de todas essas informações, ficou mais fácil compreender como funciona o mercado das criptomoedas. É comum que apareçam dúvidas, mas é preciso respondê-las antes de começar a investir.

Foi possível perceber que se trata de um segmento volátil e que, por isso, apresenta alguns riscos para os investidores. Logo, é um tipo de investimento recomendado para quem não é conservador e aposta nos resultados a longo-prazo.

Além disso, ressalta-se a importância de escolher uma corretora segura para fazer a compra das moedas e acompanhar o melhor momento de fazer isso, por meio das plataformas de monitoramento.

Esperamos que esse conteúdo tenha esclarecido mais sobre esse tema que está em alta nas rodas de conversa. E você, é do tipo que prefere investimentos mais estáveis ou gosta de arriscar?