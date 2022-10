Cine Metha Glauber repete ‘A Mulher Rei’ na matinê deste domingo

A atriz Viola Davis no papel da General Nanisca, protagonista de “A Mulher Rei” | Foto: Divulgação

Diante do sucesso da matinê do último domingo com “A Mulher Rei”, filme dirigido por Gina Prince-Bythewood, o Cine Metha Glauber Rocha irá realizar uma segunda rodada do evento com o longa. Neste domingo (16), às 10h30, o filme protagonizado por Viola Davis será exibido novamente. Os ingressos custam R$4 e só podem ser adquiridos na bilheteria do cinema.

No último domingo (9), duas sessões estavam programadas, porém, foi preciso abrir mais duas para atender o público. Quase 900 pessoas compareceram na última matinê.

“A Mulher Rei” é um filme inspirado em eventos reais e resgata a história da Agoji, uma unidade de mulheres guerreiras que protegiam o reino de Dahomey nos anos 1800. A trama acompanha a jornada épica da General Nanisca (Viola Davis) enquanto guia uma nova geração de guerreiras Agoji.

A história explora questões ligadas ao colonialismo, a escravidão e resistência da população africana de Dahomey diante da lógica imposta pela Europa. Além disso, aborda os conflitos internos entre os reinos ao redor de Dahomey e o papel das guerreiras.

