Circuito de vôlei de areia e final do campeonato master de futebol de Penedo acontecem no sábado, 23

Duas competições realizadas com apoio da Secretaria Municipal de Esportes (SMES) da Prefeitura de Penedo movimentam o campo do Vasco na manhã do próximo sábado, 23.

O clube situado no bairro Santa Luzia, popular Barro Duro, abre as portas para as duplas inscritas no Circuito Penedo de Vôlei de Areia, competição realizada pela SMES que avança para sua terceira etapa.

O tradicional campo do Vasco recebe ainda os jogadores do Ramalhão e Resenha dos Boleiros, times que decidirão o título do campeonato amador de futebol de campo, competição que tem apoio da Prefeitura de Penedo.

A entrada é gratuita, com portões abertos a partir das 8 horas.